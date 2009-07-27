В Черниговской области выросло число фермеров

В Черниговской области, по состоянию на 1 июля, зарегистрировано 480 фермерских хозяйств, в том числе 395 действующих. Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области.

На протяжении первого полугодия т.г. количество фермерских хозяйств увеличилось на 5. Больше всего их находится в Бахмачском (48), Ичнянском (46), Прилуцком и Черниговском (по 44) районах.

На сегодня фермерские хозяйства пользуются 74,8 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из которых 87% взяты в аренду. Земельные наделы фермеров растут с каждым годом. В среднем на одно хозяйство приходится по 156 га (год назад – по 152 га).