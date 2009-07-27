Тимошенко завтра будет общаться с аграриями

Завтра, 28 июля, с 11.00 до 13.00 премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО лично будет отвечать на звонки работников аграрного комплекса на правительственную “горячую линию” 8-800-507-30-90.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ.

Общение Ю.ТИМОШЕНКО с аграриями состоится в помещении “Укртелекома” (бульвар Шевченко, 18).

Аккредитация представителей СМИ проводится до 18.00 27 июля по телефонам: 256-75-81, 256-75-82, 256-65-71.