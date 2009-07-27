Завтра потеплеет

В ближайшие сутки погоду будет определять умеренно-теплый атлантический воздух, более влажный на востоке и в Крыму.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-12 м/с. Температура воздуха ночью 12-14°, днем 23-25°. Ветер северо-западный, 5-12 м/с.

Как сообщает Украинский гидрометцентр в понедельник, погода будет без осадков, лишь в восточных областях, Крыму и Приазовье, а ночью на севере Левобережья кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, в Карпатах и Прикарпатье местами 4-9°; днем 22-27°, на Закарпатье до 30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 28 июля самая высокая температура была 34,6° в 1945 г., самая низкая 9,4° в 1923 г.

В среду в восточных, Днепропетровской областях, местами в Крыму и Приазовье кратковременные дожди, грозы.

На остальной территории без существенных осадков, днем в некоторых местах есть вероятность небольшого дождя. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей 14-19°; днем 22-27°, в Закарпатье 25-30°.

В Киеве ночью без существенных осадков, днем в отдельных районах небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

27 июля температура воды в Черном и Азовском морях 24-27° (возле Одессы 20°), в Днепре возле Киева 23°.