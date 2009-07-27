В Херсонской области ранние зерновые убраны 93,7% площадей

В Херсонской области, по данным на 27 июля, ранние зерновые убраны на площади 661,71 тыс. га, что составляет 93,7% от плана.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития Херсонской облгосадминистрации, уже намолочено 1 млн. 581,54 тыс. тонн зерна.

Средняя урожайность по-прежнему остается ниже прошлогодней на 27% - 23,9 ц/га (в 2008 году – 32,7 ц/га).

В частности, уже убрано 93,9% площадей озимой пшеницы – 385,93 тыс. га. Намолочено 972,58 тыс. т зерна. Средняя урожайность – 25,2 ц/га (в 2008 г. – 33,8 ц/га).

Озимый и яровой ячмень собраны с 99,2% (72,41 тыс. га) и 92,7% (190,27 тыс. га) площадей. Намолочено озимого ячменя - 185,56 тыс. т, ярового – 406,12 тыс. т. Урожайность составляет 25,6 ц/га (в 2008 г. – 32,2 ц/га) и 21,3 ц/га (31 ц/га).

Кроме того, рожь собрана с 95,3% площадей – 6,28 тыс. га. Намолочено 7,68 тыс. т. зерна. Урожайность в 2 раза ниже прошлогодней – 12,2 ц/га (в 2008 г. – 23 ц/га).

Убрано 84,6% площадей гороха – 2,96 тыс. га. Намолочено 4,64 тыс. т. бобов. Урожайность - 15,7 ц/га (в 2008 г. – 20,7 ц/га).