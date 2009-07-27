В Херсонской области закуплено почти четверть зерна

В Херсонской области в региональный запас уже закуплено почти четверть необходимого зерна - 9,244 тыс. тонн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития Херсонской облгосадминистрации, уже закуплено 23,1% от необходимого области трехмесячного запаса зерна (40 тыс. тонн).

Средняя закупочная цена приобретенного зерна составила 929 грн. за тонну.

Пшеница закупалась 3-5-го класса. В частности, закуплено 1,79 тыс. т пшеницы 3-го класса по средней цене 961 грн. за тонну; 5,604 тыс. т пшеницы 4-го класса по средней цене 941 грн. за тонну и 1,75 тыс. т пшеницы 5-го класса по средней цене 877 грн. за тонну.