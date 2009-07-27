Полтавская область собрала 1 млн. тонн зерна. Об этом УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации Александр СЕНЬ.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день, по оперативным данным, в области намолочено 1 млн. 130 тонн зерна. Из них - около 1 млн. тонн зерна собрали сельскохозяйственные предприятия.

Средняя урожайность на данный момент во всех категориях хозяйств - 34,2 ц/га.

«Динамика будет несколько снижаться, - считает главный аграрий области. - Думаю, вторая половина жатвы будет тяжелее».

Напомним, Полтавская область прогнозирует сокращение валового сбора урожая зерна на 33,3%, или 1,5 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом - до 3 млн. тонн в 2009 году.

Всего в области под урожай-2009 посеяно озимых на зерно на общей площади 348,4 тыс. га (озимой пшеницы - 308,2 тыс. га, озимой ржи - 25,7 тыс. га, ячменя - 14,5 тыс. га, озимого рапса - 30,8 тыс. га).

В 2008 году аграрии Полтавской области собрали 4,5 млн. тонн валового урожая зерновых и зернобобовых.