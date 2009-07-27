В Одесской области завершена уборка ранних зерновых

Сельхозпредприятия и фермеры Одесской области завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур. На токи хозяйств, хлебоприемные пункты и элеваторы доставлено 2 млн. 706 тыс. тонн зерна.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель начальника областного управления агропромышленного развития Иван ПАНЧИШИН.

Комбайнеры собрали в среднем по 25,5 центнера зерна с гектара, наивысший урожай – в Саратском, Татарбунарском, Килийском и Коминтерновском районах.

Сейчас главная забота фермеров, добавил И.ПАНЧИШИН, подготовить почву под озимые культуры и реализовать потребителям хлеб по достойной цене.