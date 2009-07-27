В Одесской области завершена уборка ранних зерновых
15:48, 27 июля 2009Агро
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Собрано 2,7 млн. тонн зерна
Сельхозпредприятия и фермеры Одесской области завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур. На токи хозяйств, хлебоприемные пункты и элеваторы доставлено 2 млн. 706 тыс. тонн зерна.
Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель начальника областного управления агропромышленного развития Иван ПАНЧИШИН.
Комбайнеры собрали в среднем по 25,5 центнера зерна с гектара, наивысший урожай – в Саратском, Татарбунарском, Килийском и Коминтерновском районах.
Сейчас главная забота фермеров, добавил И.ПАНЧИШИН, подготовить почву под озимые культуры и реализовать потребителям хлеб по достойной цене.
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