На Житомирщине собрано зерновых с 9% площадей
15:50, 27 июля 2009Агро
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Намолочено более 84,8 тыс. тонн зерна
Аграрии Житомирской области, по состоянию на 22 июля, намолотили 84,8 тыс. тонн зерна нового урожая и 42,3 тыс. тонн семян рапса.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской областной госадминистрации.
Согласно сообщению, ранние зерновые собраны с 9% площадей (30 тыс. га), а рапс - с 68% площадей (21,1 тыс. га). Урожайность зерновых составляет 28,4 ц/га, что на 0,4 ц/га больше аналогичного прошлогоднего показателя на этот период.
Напомним, всего в 2009 году аграрии Житомирской области планируют собрать не менее 1 млн. тонн ранних зерновых.
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