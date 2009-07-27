На Житомирщине собрано зерновых с 9% площадей

Аграрии Житомирской области, по состоянию на 22 июля, намолотили 84,8 тыс. тонн зерна нового урожая и 42,3 тыс. тонн семян рапса.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской областной госадминистрации.

Согласно сообщению, ранние зерновые собраны с 9% площадей (30 тыс. га), а рапс - с 68% площадей (21,1 тыс. га). Урожайность зерновых составляет 28,4 ц/га, что на 0,4 ц/га больше аналогичного прошлогоднего показателя на этот период.

Напомним, всего в 2009 году аграрии Житомирской области планируют собрать не менее 1 млн. тонн ранних зерновых.