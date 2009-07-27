Жатва в Запорожской области завершена

В Запорожской области завершена жатва. В целом по области собрано 2 млн. 104 тыс. 600 тонн зерна нового урожая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, средняя по области урожайность составила 25,6 ц/га.

При этом, по данным ОГА, по сравнению с прошлым годом собранное зерно существенно более высокого качества: в 2008 г., когда был собран рекордный урожай в 2 млн. 800 тыс. тонн, продовольственного зерна было собрано только 500 тыс. тонн, в этом году 50-60% общего урожая - именно продовольственное зерно.

Справка УНИАН. В 2008 г. в Запорожской области было собрано 2,8 млн. тонн зерновых - лучший урожай за последние 20 лет. Средняя урожайность на полях составила 35,7 ц/га.