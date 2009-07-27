Украина планирует увеличить экспорт агропродукции в Марокко

Украина заинтересована в увеличении экспорта в Марокко подсолнечного масла и мясо-молочной продукции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, об этом сегодня в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Марокко в Украине Абдельжалилем САУБУРИ заявил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

При этом он назвал сельское хозяйство одной из самых перспективных отраслей сотрудничества двух стран.

«Украина заинтересована в расширении присутствия на марокканском рынке сельскохозяйственной продукции, в первую очередь за счет увеличения экспорта украинского подсолнечного масла, мясо-молочной продукции и зерновых», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Стороны отметили необходимость активизировать двустороннее торгово-экономическое сотрудничество (ТЭС), для чего в октябре планируется провести первое заседание Комиссии по ТЭС и бизнес-форум в Рабате (Марокко).

Стороны констатировали, что для обеих стран перспективным является сотрудничество в модернизации горнодобывающего оборудования, в машиностроении и судостроении. Украинские предприятия, отметил Б.ДАНИЛИШИН, заинтересованы в поставках машинотехнического и судостроительного оборудования для тяжелой промышленности, сельского хозяйства, а также для реконструкции различных промышленных объектов на территории Марокко.

Кроме того, Украина может также предложить широкий спектр инвестиционных программ в строительной сфере, в частности транспортной и портовой инфраструктуры, ирригационных и оросительных систем и т.д. Также, по мнению Б. ДАНИЛИШИНА, перспективным видится развитие украинско-марокканского сотрудничества в сфере образования и подготовки кадров.

Министр экономики Украины отметил, что в течение последних 4-х лет товарооборот между двумя странами увеличился в 3 раза.

По итогам первого полугодия 2009 года объем торговли товарами составил 67,6 млн. долл. США, при этом экспорт составил 72 млн. долл., импорт - 2 млн. долл. Положительное для Украины сальдо составило 70 млн. долл.