Французская компания "Бондюэль" построит завод в Черкасской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор компании "Бондюэль" Бенуа БОНДЮЭЛЬ 24 июля во время встречи с главой Черкасской облгосадминистрации Александром ЧЕРЕВКОМ.

По предварительным данным, общая стоимость этого проекта будет составлять около 40 млн. евро.

Как сообщила корреспонденту УНІАН пресс-секретарь главы Черкасской облгосадминистрации, строительство завода начнется уже в этом году в селе Худяки. После завершения строительства на заводе будут работать две производственные линии по производству консервированных горошка и кукурузы и замораживанию овощей.

Как отметил генеральный директор компании Б.БОНДЮЭЛЬ, "в Черкасской область наилучшие естественные условия для выращивания нашей продукции".

Компания "Bonduelle" была основана в 1853 г. Луи Бондюэль-Далем как небольшое фермерское хозяйство на севере Франции. В настоящее время является ведущим мировым производителем овощной продукции (консервированные, быстрозамороженные, свежие овощи и салаты), имеющим 25 самых современных заводов в Европе.