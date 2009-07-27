Сумская ОГА хочет управлять спиртзаводами

Власти Сумской области намерены обратиться в Министерство аграрной политики Украины и Кабинет министров с предложением передать спиртзаводы региона в оперативное управление областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято по итогам заседания коллегии ОГА, на котором рассматривались пути выхода из кризиса на спиртзаводах области.

«Анализ деятельности предприятий спиртовой отрасли области свидетельствует об ухудшении их финансово-экономического и производственного состояния на протяжении длительного периода. В I квартале 2009 года произошел резкий спад производства. В частности, за январь-март 2009 года спирта этилового произведено в 3,7 раза меньше, чем за такой же период 2008 года», - сообщил во время заседания коллегии начальник Главного управления промышленности и развития инфраструктуры Сумской облгосадминистрации Сергей КРЕСТЕНКОВ.

Кроме того, более чем вдвое сократились объемы реализации спирта, а доля его экспортных поставок уменьшилась на 55,1%. Из-за критической неплатежеспособности возбуждены дела о банкротстве и введена процедура распоряжения имуществом должников на ГП «Сумыспирт», ГП «Новосухановский спиртзавод», ГП «Поповский экспериментальный завод».

Низкий уровень инвестиционной деятельности предприятий спиртовой отрасли сдерживает процесс обновления основных фондов. Так, в I квартале 2009 года капитальные инвестиции составляли по заводам данной отрасли всего 685 тыс. грн. (2,5% от общего объема в пищевой промышленности).

Как отметил С.КРЕСТЕНКОВ, проблемой отрасли является резкое сокращение экспортных поставок спирта в Россию и страны Евросоюза, что привело к уменьшению его производства отечественными предприятиями более чем вдвое за последние 8 лет. Низкая конкурентоспособность украинского спирта по ценовым показателям не дает возможности конкурировать с другими странами-экспортерами: Бразилией, Китаем, Канадой и Россией.

По его мнению, вывести сумские спиртзаводы из кризиса возможно путем частичного перепрофилирования производственной деятельности и налаживания сотрудничества с предприятиями нефтеперерабатывающей, химической и ликероводочной отраслей экономики. В частности, на ГП «Наумовский спиртзавод» за средства инвесторов установлена станция по обезвоживанию спирта и с апреля этого года начат выпуск абсолютизированного спирта (биоэтанола).

Председатель Сумской ОГА Николай ЛАВРИК отметил, что областные власти максимально помогают предприятию ГП «Наумовский спиртзавод» в обеспечении сырьем, а Главное управление промышленности ОГА держит на контроле вопросы включения автомобильного пункта пропуска Покровка-Колотиловка и железнодорожного пункта пропуска Пушкарное-Илек-Пеньковка в соответствующий перечень на таможенной границе.

Н.ЛАВРИК отметил, что, как руководитель области, отвечает за развитие территории и не может стоять в стороне от того, что предприятия спиртовой отрасли, находящиеся в государственной собственности, наращивают долги по заработной плате и налоговые долги. «Если в десятидневный срок не будут приняты кардинальные решения по уменьшению налоговой задолженности, мы будем ставить вопрос о пребывании руководителя завода на должности», - сказал председатель ОГА.

Справка УНИАН. В Сумской области зарегистрировано пять предприятий-производителей спирта этилового: ГП «Дубовязовский спиртзавод», ГП «Новосухановский спиртзавод», ГП «Наумовский спиртзавод», ГП «Сумыспирт», ГП «Поповский экспериментальный завод». Из общего количества два (Наумовский и Поповский) работают по мелясной схеме, остальные - по зерновой. Спиртовые заводы Сумской области принадлежат к сфере управления Министерства аграрной политики Украины и подчинены областному Государственному объединению спиртовой и ликероводочной промышленности «Сумыспирт».