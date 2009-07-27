На Житомирщине Аграрный фонд начал закупку продзерна

В Житомирской области Аграрный фонд начал не связанную с государственным ценовым регулированием закупку продзерна.

Об этом говорится в сообщении Главного управления агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации, переданном агентству УНИАН.

Сообщается, что фонд закупает пшеницу группы "А" 2-3-го класса, группы "Б" 4-го класса и рожь 1, 2, 3-го класса урожая этого года в государственный интервенционный фонд на Аграрной бирже по спотовым контрактам.

Закупка происходит по средним ценам, которые утвердились в течение трех последних сессий на Аграрной бирже и на сертифицированных ею аккредитованных товарных биржах (в случае их уменьшения до уровня, ниже установленной минимальной цены, - по минимальным ценам, установленным для объектов государственного ценового регулирования - УНИАН).

По состоянию на 22 июля т.г., цены за 1 тонну пшеницы составляют 1 тыс. 418,32 грн. (за пшеницу 2-го класса), 251,43 грн. за 1 тонну пшеницы 3-го класса, а также 1134,71 грн. за 1 тонну пшеницы 4-го класса.

В области также продолжается выдача бюджетных кредитов в режиме залоговых закупок зерна ячменя, ржи на сертифицированных зерновых складах.