Черняховский КХП начал закупку зерна
16:59, 27 июля 2009Агро
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Урожая 2008 года
Черняховский комбинат хлебопродуктов (Житомирская обл.) начал закупку у сельхозпроизводителей зерна урожая прошлого года.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, пшеница 3-го класса закупается по цене 1120-1115 грн. за тонну, 4-го класса - 980-1080 грн. за тонну.
В настоящее время комбинат также подписывает соглашения на закупку продовольственной пшеницы урожая 2009 года. В частности, зерно 3-го класса покупается по цене 1000 грн. за тонну, 4-го класса - по цене 900 грн. за тонну, 5-го класса - по цене 800 грн. за тонну.
*** Черняховский КХП в этом году возобновил работу после длительного простоя.
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