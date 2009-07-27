Черняховский КХП начал закупку зерна

Черняховский комбинат хлебопродуктов (Житомирская обл.) начал закупку у сельхозпроизводителей зерна урожая прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, пшеница 3-го класса закупается по цене 1120-1115 грн. за тонну, 4-го класса - 980-1080 грн. за тонну.

В настоящее время комбинат также подписывает соглашения на закупку продовольственной пшеницы урожая 2009 года. В частности, зерно 3-го класса покупается по цене 1000 грн. за тонну, 4-го класса - по цене 900 грн. за тонну, 5-го класса - по цене 800 грн. за тонну.

*** Черняховский КХП в этом году возобновил работу после длительного простоя.