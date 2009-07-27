Французы построят семенной завод

Французы намерены построить в Черкасской области элеватор и семенной завод. Об этом сообщил учредитель сельскохозяйственного предприятия ЗАО "Шполатехагро" Фредерик ШАВИНЬИ во время официальной встречи с главой Черкасской облгосадминистрации Александром ЧЕРЕВКОМ 24 июля.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь главы Черкасской облгосадминистрации, ЗАО "Шполатехагро" арендует земли в селах Шполянского и Смелянского районов Черкасской области, там уже построен лицензионный склад, организована продажа и ремонт сельскохозяйственной техники, налажен сбыт семян.

За это время предприятие значительно расширилось благодаря тому, что все полученные прибыли были вложены в его развитие, увеличились площади посевов. Предприятие "Шполатехагро" работает с использованием новейших сельскохозяйственных технологий, в основе которых заложен метод энергосбережения и сохранения первозданного плодородия.

Также Ф.ШАВИНЬИ обратился к губернатору Черкасщины с просьбой посодействовать в возмещении НДС за реализацию на рынке Украины импортной сельскохозяйственной техники. Такая трудность возникла и у других французских инвесторов, которые работают в области.