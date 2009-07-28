На Черниговщине хранится свыше 900 тонн непригодных к использованию химудобрений

Чернигов. В Черниговской области хранится свыше 900 тонн непригодных к использованию химических удобрений.

Как сообщили УНИАН в Государственной экологической инспекции в Черниговской области, по результатам экологических проверок, проведенных в области в 2008-2009 годах, установлено, что ситуация с непригодными к использованию химическими средствами защиты растений существенно не улучшается.

Сегодня на территории региона в 202 местах хранится свыше 900 тонн непригодных химических средств защиты растений. Причем в 18 местах отсутствуют владельцы складов, и надзор за складами осуществляют представители органов местного самоуправления. В неудовлетворительном состоянии хранится почти 260 тонн непригодных химикатов в 66 местах.

В этом году государственные инспекторы по охране окружающей природной среды в Черниговской области проверили 17 мест складирования непригодных химикатов, из которых 7 не удовлетворяют экологическим и санитарным нормам. За нарушение правил хранения пестицидов и агрохимикатов к административной ответственности привлечены 5 человек.

Как утверждают экологи, решить проблему утилизации непригодных удобрений невозможно, используя только меры административного воздействия. Для улучшения ситуации необходимо принять соответствующие законодательные акты, чтобы утилизировать химикаты за средства местных и государственного бюджетов.

Постоянно действующие комиссии по вопросам обращения с отходами практически не работают, и обязанности по надзору за местами хранения удобрений, где отсутствуют их владельцы, возлагаются на представителей органов местного самоуправления. Но у комиссий нет средств для проведения работ по обезвреживания непригодных химикатов и обустройства мест для их хранения в соответствии с требованиями законодательства. Земля, на которой хранятся химикаты, разделена на паи, установлены факты разворовывания строительных материалов, из которых построены складские помещения, в них часто происходят пожары.