В Харьковской области собрано 1,4 млн. тонн зерна нового урожая

Харьков. Аграрии Харьковской области собрали 1 млн. 368,5 тыс. тонн зерна нового урожая, при этом средняя урожайность составляет 28,5 ц/га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

По словам В.ЗВЕРЕВА, на сегодняшний день убраны ранние зерновые и зернобобовые культуры на 488,8 тыс. га, что составляет 58% от общей площади посевов (845,5 тыс. га), намолочено 1368,5 тысяч тонн зерна.Сбор нового урожая продолжается.