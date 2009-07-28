В Казахстане планируется строительство двух химических заводов

ТОО "Казфосфат" и ТОО "Объединенная химическая компания" (в составе госфонда "Самрук-Казана") создадут совместное предприятие для строительства двух новых химических производств в Жамбылской области, сообщает Казах-зерно.

СП создается с целью строительства и эксплуатации двух новых производств: в г. Жанатас - обогатительной фабрики с мощностью 1,5 млн. тонн в год фосфоритного концентрата с последующим увеличением до 4 млн. тонн в год и в г. Тараз - завода по производству серной кислоты мощностью 650 тыс. тонн в год.

Общий объем инвестиций, необходимых для реализации данных проектов, по предварительным подсчетам составляет 250 млн. долларов США. Предприятия будут введены в эксплуатацию к концу 2011 года, а в 2012 году ожидается их вывод на полную проектную мощность.

Строительство заводов предусматривает создание современного производства с использованием новейших достижений, которое позволит значительно увеличить выпуск минеральных удобрений для отечественного рынка, снизить их себестоимость и, как следствие, повысить конкурентоспособность на мировом рынке, а также снизить затраты на транспортировку при экспортных поставках и создать дополнительные рабочие места. На обоих предприятиях будут работать по 500-600 человек. Планируется расширение рынков сбыта в Россию, Китай и европейские страны.

В средине 70-х годов прошлого века Казахстан был крупнейшим производителем удобрений в СССР. Однако в связи с перестройкой, снижением объемов производства и устареванием технологий лидирующие позиции страны были потеряны. Южная часть Казахстана обладает крупнейшими запасами фосфоритных руд, грамотное освоение которых позволит химической промышленности Казахстана конкурировать с российскими и китайскими коллегами.