Кабмин намерен существенно упростить процедуру покупки зерна

Правительство Украины планирует существенно упростить процедуру покупки зерна у селян Аграрным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, отвечая на вопросы аграриев во время телефонной «горячей линии».

Она дала поручение министерствам экономики и аграрной политики к завтрашнему заседанию правительства подготовить соответствующие проекты нормативных актов.

Премьер подчеркнула, что нужно существенно сократить количество документов, необходимых для того, чтобы селяне смогли продавать зерно Аграрному фонду.

Она отметила, что следует оставить три документа, которые должны быть поданы в Аграрный фонд для продажи зерна: заявка на продажу зерна, справка хлебинспекции о качестве зерна и справка с элеваторов или складов, подтверждающая объем зерна для продажи.