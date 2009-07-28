Аграрии Винницкой области увеличили реализацию зерновых

Сельхозпредприятия Винницкой области в январе-июне 2009 года увеличили реализацию зерновых культур в 4 раза, или на 407,1 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 658,4 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ.

По его словам, значительный рост объемов реализации зерновых произошел благодаря активизации рынка зерна и увеличению экспортного спроса на зерновые.

По данным В.ЧЕРНИЯ, в январе-июне т.г. стоимость зерновых культур, которые реализуют сельхозпредприятия области, снизилась на 36,6%, или 420,3 грн., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 728,1 грн. за 1 тонну.

Справка УНИАН. На территории Винницкой области имеется около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.