Харьковская область улучшила прогноз урожая ранних зерновых

Аграрии Слобожанщины в этом году соберут не меньше 2,5 млн. тонн ранних зерновых.

Об этом УНИАН сообщил заместитель главы Харьковской областной государственной администрации Виктор ЗВЕРЕВ.

По его словам, жатва в регионе ведется высокими темпами. Это позволяет в сжатые сроки собрать ранние зерновые и, таким образом, до минимума сократить возможные потери.

Как отметил В. ЗВЕРЕВ, на вчерашний день в области намолочено уже 1 млн. 368,5 тысяч тонн зерна нового урожая. При этом ранние зерновые и зернобобовые культуры скошены на 488,8 тыс. га, или на 58% площадей посевов.

Справка УНИАН. В 2009 году в Харьковской области ранние зерновые посеяны на площади 845,5 тыс. га. Согласно принятым от районов зернофуражным балансам, ожидаемый валовой сбор ранних зерновых составлял 1,9-2,0 млн. тонн.