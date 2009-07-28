Тимошенко поручила министрам ознакомиться с ситуацией на местах

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила министрам более детально изучить проблемные вопросы, которые возникают в разных сферах деятельности в регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение премьер дала сегодня после двухчасового общения с аграриями по «горячей» телефонной линии.

За это время премьер ответила приблизительно на 20 телефонных звонков, во время которых жители разных регионов проинформировали ее о проблемах, возникающих преимущественно в аграрном секторе.

Реагируя на звонки, Ю.ТИМОШЕНКО дала поручение руководству Аграрного фонда, Государственному комитету Украины по земельным ресурсам, Министерству финансов и Министерству аграрной политики в кратчайшие сроки разобраться в ситуации и дать ответы на все поступившие сегодня вопросы.

Большинство вопросов относятся к компетенции Министерства аграрной политики, поэтому Ю.ТИМОШЕНКО обратила особе внимание на то, чтобы их решением занялся именно министр агрополитики Юрий МЕЛЬНИК, который в ходе телефонной линии пообещал лично разобраться с некоторыми из них и дать ответы непосредственно тем людям, которые с ними обратились.

«Юрий Федорович, только попробуйте не позвонить, вы же не самоубийца», – в шутку сказала Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув необходимость более тщательной и адресной работы министров в регионах.

Кроме того, она поручила министрам еженедельно проводить подобные «горячие» линии с регионами.

«Я прошу – раз в неделю сделайте широкую рекламу в газетах и по телевидению, по радио таких «горячих» линий. Но не для того, чтобы поставить галочку, что поручение премьера выполнено, а для того, чтобы сигналы, которые вы получаете, создавали для вас понимание того, какие типичные проблемы есть в стране. Делайте из этого выводы и срочно решайте вопросы на местах… Корректируйте постановления правительства, законы, если надо, но делайте так, чтобы люди не страдали. Сегодня полностью разорвана связь между людьми и властью. На местах просто плюют на людей, а в центре не знают 90% проблем, которые есть у людей», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что если представители органов власти на местах не способны решить существующие проблемы, то необходимо рассматривать вопрос о целесообразности пребывания их на данных должностях.

Премьер подчеркнула, что лично проверит, каким образом были решены вопросы, с которыми сегодня обратились к ней аграрии.

«Вы знаете мой нехороший характер, я обязательно каждый звонок проверю. Я позвоню через неделю, через две, через три и сделаю вывод по каждому руководителю министерства или центрального органа исполнительной власти – способны ли вы работать с людьми и давать результат или нет», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.