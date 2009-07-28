В Тернопольской области завершен сбор озимого ячменя. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Тернопольской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, с площади 7,7 тыс. га намолочено 25,6 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составляет 3,2 ц/га. Озимой пшеницы обмолочено с 74 тыс. га (54%), намолочено 218,9 тыс. тонн, средняя урожайность составляет 29,6 ц/га. Озимого рапса обмолочено с площади 63 тыс. га (86%), намолочено 113,3 тыс. тонн при средней урожайности 18 ц/га.

Сбор ранних зерновых культур сельхозпредприятия области начали 4 июля 2009 года. По состоянию на 27 июля т.г. ранние зерновые и зернобобовые культуры по всем категориям хозяйств обмолочены с площади 99,1 тыс. га (24,6%), намолочено 284,7 тыс. тонн зерна при средней урожайности 28,7 ц/га.

Также обмолочен яровой ячмень с площади 12,1 тыс. га (10%), намолочено 27,6 тыс. тонн при урожайности 22,8 ц/га. Гороха обмолочено с 5,3 тыс. га (84%), намолочено 12,6 тыс. тонн при урожайности – 23,8 ц/га.