В Крыму продолжается уборка ранних зерновых

Аграрии Автономной Республики Крым продолжают уборку ранних зерновых, пытаясь обеспечить валовой сбор зерна не ниже урожая прошлого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров автономии, об этом заявил крымский вице-премьер Николай КОЛИСНИЧЕНКО.

По информации пресс-службы, на сегодняшний день аграрии Крыма собрали более 1,5 миллиона тонн ранних зерновых культур.

Как сообщал УНИАН, по данным Н.КОЛИСНИЧЕНКО, в прошлом году урожай ранних зерновых в Крыму составил 1,67 млн. тонн.