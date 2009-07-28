Аграрии Тернопольщины обеспечены горючим на 70-80%

Аграрии Тернопольской области обеспечены горючим на период жатвы на 70-80%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил заместитель главы облгосадминистрации по вопросам агропромышленного комплекса Петр ВОВЧУК.

Он отметил, что для уборки урожая зерновых культур аграриям области необходимо было 159,3 млн. грн. На начало жатвы нехватка финансов составляла 23,5% (37,5 млн. грн.).

Эти средства, по его словам, в частности, необходимы были на ремонт техники, приобретение горючего, работу токов и элеваторов.

“В этом году аграрии взяли кредитов в банках на 20 млн. грн., что почти вдвое меньше, чем в прошлом году”, – сказал П.ВОВЧУК. Он также сообщил, что по программе возмещения процентов по кредитам государство задолжало аграриям области за прошлый год 2-3 млн. грн., также есть задолженность по дотациям в отрасли животноводства. “На эту дату в прошлом году мы уже имели по государственным программам 40 млн. грн., в этом году – лишь 5 млн. И если в 2008 году область по разным программам для аграриев получила 140 млн. грн., то в этом году будет хорошо, если поступит хотя бы 20 млн. грн.”, – считает П.ВОВЧУК.