Мищеряков назначен зампредседателя «Укрспирта»
16:12, 28 июля 2009Агро
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По торговле и ВЭД
Государственный концерн “Укрспирт” ввел новую должность заместителя председателя концерна по вопросам торговли и внешнеэкономической деятельности. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе концерна.
Сообщается, что новым заместителем назначен Александр МИЩЕРЯКОВ. Приказ о его назначении подписан 21 июля 2009 года.
Ранее А.МИЩЕРЯКОВ работал председателем представительства концерна “Укрспирт” в Харьковской области.
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