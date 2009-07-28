Мищеряков назначен зампредседателя «Укрспирта»

Государственный концерн “Укрспирт” ввел новую должность заместителя председателя концерна по вопросам торговли и внешнеэкономической деятельности. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе концерна.

Сообщается, что новым заместителем назначен Александр МИЩЕРЯКОВ. Приказ о его назначении подписан 21 июля 2009 года.

Ранее А.МИЩЕРЯКОВ работал председателем представительства концерна “Укрспирт” в Харьковской области.