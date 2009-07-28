Эксперт: переговоры о ЗСТ между Украиной и ЕС завершатся нескоро

Переговоры о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС закончатся нескоро.

Такое мнение высказал директор Европейского центра международной политэкономии Фредрик ЭРИКСОН, передает “Немецкая волна”.

Он отметил, что сегодня существует целый спектр сложных проблем, связанных с созданием ЗСТ, которые, по его оценкам, быстро решить не удастся. Эти проблемы, отмечает эксперт, связаны не только с торговыми отношениями между Украиной и Россией.

“Украина имеет сильный экспортный потенциал, а Европа прибегает почти к протекционизму, когда речь заходит о сельском хозяйстве”, - отметил Ф.ЭРИКСОН. По его словам, коллапс мировых цен на продукты питания поставил фермеров стран ЕС в сложную ситуацию, и они нуждаются в настоящее время в дополнительной помощи и дополнительных субсидиях, и совсем не хотят видеть конкурентов из-за границы.

Не способствует быстрому созданию зоны свободной торговли между Украиной и ЕС также мировой экономический и финансовый кризис. “Экономический кризис вынуждает руководителей государств Евросоюза быть более осторожными в открытии рынков. Поскольку они считают, что это создаст дополнительные проблемы для их компаний”, - сказал директор Европейского центра международной политэкономии. При этом он отметил, что мировой кризис в целом усилил протекционистские настроения и поставил под вопрос увеличение объемов свободной торговли.

В то же время эксперт напомнил, что в рамках новой инициативы ЕС “Восточное партнерство”, в которой вместе с другими странами принимает участие Украина, есть тоже торговая составляющая. Впрочем, добавил он, здесь намерения ЕС четко не сформулированы.

Как сообщал УНИАН, первый раунд переговоров по созданию зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом состоялся 23-25 апреля 2008 года в Брюсселе.

7 июля этого года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной пресс-конференции с Федеральным президентом Австрии Хайнцом ФИШЕРОМ сообщил, что промежуточный технический документ по созданию ЗСТ между Украиной и ЕС должен быть готов к октябрю 2009 года.