Аграрный фонд рассматривает механизмы экспорта зерна

Аграрный фонд рассматривает возможные механизмы экспорта зерна. Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

«Мы разрабатывает схему экспорта зерна из Аграрного фонда через те механизмы, которые разрешены законом – или напрямую, или через государственное предприятие», - сообщил Ю.МЕЛЬНИК.

Министр пояснил, что экспортный рынок очень рискованный. «Представьте, Аграрный фонд выходит на рынок и заключает экспортный контракт. Этот рынок очень конкурентный, на нем не всегда добрые отношения. Аграрный фонд выполнит один контракт на мизерное количество зерна - на 2-3 тыс. тонн, ему выставят претензии к качеству зерна в любой стране, куда он экспортирует, арестуют счета, и что тогда делать?», - спросил он.

По словам Ю.МЕЛЬНИКА, механизм экспорта зерна из Аграрного фонда необходимо продумать. «Аграрному фонду, согласно закону, предоставлено право создавать госпредприятия. Возможно, необходимо создать государственное предприятие, которое с меньшими рисками будет экспортировать зерно. Но это все нужно взвесить, чтобы не попасть под двойное налогообложение, поскольку между государственными предприятиями и фондом должна произойти операция купли-продажи, а это НДС. Платить НДС дважды или один раз...», - отметил он.

По словам Ю.МЕЛЬНИКА, Аграрный фонд начнет экспорт зерна, «когда будет такая потребность».

Напомним, в июле т.г. правительство внесло изменения в законодательство, которыми разрешило Аграрному фонду проводить экспортные операции с зерном.