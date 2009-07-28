Госпотребстандарт внес изменения в стандарт качества пшеницы

Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт) внес ряд изменений в стандарт качества пшеницы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

Он отметил, что урожайность зерновых, в частности, пшеницы, в Крыму одна из самых низких, и это объясняется исключительно климатическими условиями – сначала заморозки, потом засуха, а во время уборки урожая – проливные дожди.

«У крымчан есть проблемы, и мы их урегулировали. Ранее были внесены изменения в стандарт (качества пшеницы - УНИАН) в части натуры зерна и в части залоговых закупок фуражной пшеницы 6-го класса. Сегодня еще направлено два изменения в Госпотребстандарт, но я уверен, что они будут внесены, в части требования по окрашенности зерна и в части того, что щуплое зерно, которое соответствует показателям по содержанию белка и клейковины, будет относиться к продовольственному зерну», - сказал министр.

Напомним, в новом маркетинговом году начал действовать новый стандарт на пшеницу, которым меняется подход к классификации зерна и деления его на продовольственное и фуражное.