На Тернопольщине не будут работать 25% сахарозаводов

В Тернопольской области в этом году не будут работать 25% сахарозаводов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время пресс-конференции заместитель главы облгосадминистрации по вопросам агропромышленного комплекса Петр ВОВЧУК.

По его словам, из 8-ми заводов не будет работать Кременецкий сахарозавод и Лановецкий. П.ВОВЧУК сообщил, что компания “Дакор”, которая является владельцем первого завода, хоть и провела модернизацию, не нашла возможности его запустить в этом году. В то же время с руководством компании ОГА достигла договоренности, что людей с завода не будут увольнять, им будут выплачивать зарплату, также не будет проводиться разкомплектация предприятия.

Лановецкий сахарозавод, как пояснил П.ВОВЧУК, не будет работать, поскольку в Лановецком районе в этом году не посеяли сахарной свеклы.

“Также под вопросом Збаражский сахарозавод. Он наилучший в области, имеет самые большие мощности, но в районе мало посеяли свеклы, то есть неизвестно, удастся ли его обеспечить сырьем и сможет ли он эффективно работать”, – добавил П.ВОВЧУК.

По его данным, должным образом будут обеспечены сырьем Хоросткивский и Борщивский сахарозаводы.

Вместе с тем, П.ВОВЧУК отметил, что в области ежегодно существенно уменьшаются посевные площади под сахарной свеклой. В этом году в области посеяно 33 тыс. га свеклы, что на 10 га (почти на 25%) меньше, чем в прошлом году и вдвое меньше, чем в 2006 году.