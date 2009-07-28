Рабобанк: цены на украинском рынке зерна еще не достигли дна

Цены на зерно на украинском рынке еще не достигли дна. Такой прогноз озвучила председатель правления “Рабобанка” (Россия) Татьяна КРООЙМАНС сегодня во время агрофорума на тему: “Зерновой бизнес Украины: ценообразование эффективной системы сбыта”.

Как передает корреспондент УНИАН, она, в частности, сказала: “Рынок цен еще не достиг дна. Ближайшие месяцы падение цен на кукурузу, пшеницу, семена подсолнечника продолжится”. Среди причин падения цен Т.КРООЙМАНС назвала неблагоприятный экономический климат, большие запасы зерна урожая прошлого года, отсутствие контрактов на реализацию зерна. В то же время, Т. КРООЙМАНС отметила, что, достигнув дна, цены стабилизируются, а в последствии «немного вырастут». “Восстановление цен произойдет в четвертом квартале”, - спрогнозировала представитель “Рабобанка”.

Т.КРООЙМАНС отметила, что в результате финансового кризиса незначительно затронуты долгосрочные факторы развития зернового рынка, а в большой степени краткосрочные, к которым она отнесла неопределенность на рынках, низкую ликвидность, сокращение кредитования и ликвидацию длинных позиций финансовыми инвесторами.

Справка УНИАН. ЗАО “Рабобанк" – корпоративный банк, подразделение финансовой Группы Рабобанк (Нидерланды).

Голландский Rabobank входит в двадцатку крупнейших кредитных организаций мира. Rabobank специализируется на деятельности в агропромышленном секторе экономики. В Украине “Рабобанк” работает с крупными предприятиями, оборот которых превышает 500 млн. долл.