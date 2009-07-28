Данилишин: Украину привлекает сельхозрынок Нигерии

Украина заинтересована расширить свое присутствие на рынке сельскохозяйственной продукции Нигерии, а также участвовать в строительстве нефтеперерабатывающего завода в этой стране, заявляет министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, об этом он сказал сегодня в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеральной Республики Нигерия в Украине Ибрагимом Пада КАСАИ.

«Украина заинтересована в расширении присутствия на нигерийском рынке сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, за счет увеличения экспорта украинского подсолнечного масла и зерновых… Для нас интересным является сотрудничество в нефтегазовой сфере, в частности, закупка сырой нефти, участие украинских компаний в строительстве на территории Нигерии нефтеперерабатывающего завода, получении лицензий на разработку нефтяных месторождений, привлечении украинской стороны к проектированию и строительству нефте- и газопроводов и хранилищ», - заявил Б.ДАНИЛИШИН.

Министр экономики Украины и Посол Нигерии отметили значительный потенциал торгово-экономического сотрудничества, в частности в привлечении украинских предприятий к строительству энергетических и промышленных объектов, в том числе по переработке сельскохозяйственной продукции, производству стройматериалов, минеральных удобрений, средств очистки воды, бурового оборудования, развития транспортной, портовой, производственной инфраструктуры, ирригационных и оросительных систем.

Для углубления торгово-экономического сотрудничества участники встречи договорились создать Межправительственную комиссию по вопросам торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.

По данным Минэкономики, за последние три года товарооборот между Украиной и Нигерией увеличился в 2,3 раза. Среди африканских стран Нигерия занимает третье место по объему украинского экспорта (после Египта и Алжира).

По итогам первого полугодия 2009 года объем двусторонней торговли товарами составлял 87,2 млн. долл. США, при этом экспорт составил 87 млн. долл. США, а импорт - 0,2 млн. долл. США.