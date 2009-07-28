Мельник: часть регионов завершают уборку зерновых

Часть регионов Украины завершают уборку зерновых. Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

«Часть регионов завершают уборку – это Одесса, Крым, Николаев, Запорожье. Там практически закончилась уборка ранних зерновых и зернобобовых», - сказал он.

По данным Минагрополитики, на 27 июля т.г. зерновые и зернобобовые культуры собраны с площади 8,2 млн. га (63% от прогноза) и намолочено 22 млн. 896,4 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляет 27,6 ц/га.

При этом пшеница собрана с площади 4,9 млн. га (71% от плана) и намолочено 14 млн. 564,7 тыс. тонн. Средняя урожайность составляет 29,9 ц/га.

Ячмень собран с 3 млн. га (60% от плана) и намолочено 7,7 млн. тонн. Средняя урожайность составляет 24,9 ц/га.

Рожь собрана с 75,8 тыс. га (16% от плана), намолочено 156,8 тыс. тонн. Средняя урожайность - 20,8 ц/га.

Горох собран с площади 249,6 тыс. га (87% от плана), намолочено 452,2 тыс. тонн. Средняя урожайность – 18,3 ц/га.

Рапс собран с площади 926,3 тыс. га (87% от плана), намолочено 1,6 млн. тонн семян. Средняя урожайность - 17,5 ц/га.

Напомним, по прогнозам Министерства аграрной политики, в текущем году урожай зерновых и зернобобовых в Украине прогнозируется на уровне 42-43 млн. тонн.