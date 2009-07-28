Стандарт на пшеницу разработают к 2010 г

Государственный центр сертификации и экспертизы зерна и продуктов его переработки планирует до января 2010 года разработать стандарт на пшеницу сроком действия на 5 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор центра Наталья ГРЮНВАЛЬД сегодня во время агрофорума на тему: “Зерновой бизнес Украины: ценообразование и построение эффективной системы сбыта”.

Она обратилась ко всем участникам рынка зерна с просьбой принимать активное участие в процессе разработки этого стандарта.

Напомним, с 2009 маркетингового года начал действовать новый стандарт на пшеницу, которым изменяется подход к классификации зерна и делению его на продовольственное и фуражное.