Стандарт на пшеницу разработают к 2010 г
18:14, 28 июля 2009Агро
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На пять лет
Государственный центр сертификации и экспертизы зерна и продуктов его переработки планирует до января 2010 года разработать стандарт на пшеницу сроком действия на 5 лет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор центра Наталья ГРЮНВАЛЬД сегодня во время агрофорума на тему: “Зерновой бизнес Украины: ценообразование и построение эффективной системы сбыта”.
Она обратилась ко всем участникам рынка зерна с просьбой принимать активное участие в процессе разработки этого стандарта.
Напомним, с 2009 маркетингового года начал действовать новый стандарт на пшеницу, которым изменяется подход к классификации зерна и делению его на продовольственное и фуражное.
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