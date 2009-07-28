Эксперт: урожай пшеницы в 2009 г. составит 18,4 млн.

Валовой сбор пшеницы в текущем году составит 18 млн. 430 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз озвучил директор информационной компании «ПроАгро» Николай ВЕРНИЦКИЙ сегодня во время агрофорума “Зерновой бизнес Украины: ценообразование и построение эффективной системы сбыта”.

По прогнозам компании, урожай озимой пшеницы в текущем году составит 17,9 млн. тонн, яровой – 520 тыс. тонн; валовой сбор ячменя – 10,4 млн. тонн (озимый – 2 млн. 580 тыс. тонн, яровой – 7 млн. 860 тыс. тонн). Урожай ржи прогнозируется на уровне 790 тыс. тонн, зерна кукурузы – 7 млн. 850 тыс. тонн, овса – 810 тыс. тонн, проса – 150 тыс. тонн. Валовой сбор гречихи ожидается на уровне 190 тыс. тонн, гороха – 380 тыс. тонн и риса – 190 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики Украины, в текущем году урожай зерновых и зернобобовых культур ожидается на уровне 42-43 млн. тонн.