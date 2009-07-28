В Винницкой области намолочен первый миллион тонн зерна. Об этом сказано в сообщении управления агропромышленного развития Винницкой облгосадминистрации, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, по состоянию на 28 июля т.г., зерновые ранней группы обмолочены на площади 302,5 тыс. га или 43,6% от плана (с 690,8 тыс. га), намолочено 1078,6 тыс. тонн зерна нового урожая.

Завершается уборка озимого рапса, на сегодняшний день намолочено 256,2 тыс. тонн.

Уже завершен сбор озимого ячменя, намолочено 181,9 тыс. тонн, что больше на 47 тыс. тонн, чем в прошлом году. Урожайность составляет 35,5 ц/га или на 12% ниже, чем в 2008 году.

Как сообщал УНИАН, сельскохозяйственные предприятия Винницкой области 2 июля начали уборку урожая ранних зерновых культур. В этом году ожидается валовой сбор зерна ранней группы свыше 2,1 млн. тонн.

В прошлом году сельскохозяйственные предприятия Винницкой области собрали 2 635 453 тонн ранних зерновых.

На территории Винницкой области около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.