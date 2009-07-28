Украина экспортировала 1,5 млн. тонн зерна

Украина с начала текущего маркетингового года – с 1 июля – экспортировала 1,5 млн. тонн зерна и 79 тыс. тонн масличных. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом УНИАН министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

По словам министра, на 27 июля экспорт зерновых составил 1 млн. 458,9 тыс. тонн, в том числе, 582 тыс. тонны пшеницы, 575 тыс. тонн ячменя, 258 тыс. тонн кукурузы. Кроме того, экспортировано 18,2 тыс. тонн рапса и 60,3 тыс. тонн семян подсолнечника.

Ю.МЕЛЬНИК уточнил, что по итогам июля экспорт зерновых прогнозируется в объеме 1,65-1,7 млн. тонн.

Напомним, эксперты прогнозируют экспорт зерна урожая 2009 г. из Украины в объеме 17-18 млн. тонн.