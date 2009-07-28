Агрокооперативы получат японскую и канадткую технику

«Украгролизинг» намерен до 3 августа подписать контракты с японской и канадской компаниями на поставки техники для сельскохозяйственных кооперативов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

«До конца недели «Украгролизингом» будут подписаны контракты на поставку техники и оборудования для обработки и хранения сельскохозяйственного сырья под гарантии правительства. До конца недели подпишем или с японской компанией "Марубени", или с канадской…, возможно будет два контракта», - сказал министр.

По словам Ю.МЕЛЬНИКА, Украина имеет наработки с японскими, канадскими компаниями, также работаем с корейскими и израильскими. «У нас цель – выйти на наиболее благоприятные условия по поставкам такого оборудования», - сказал он.

Министр отметил, что украинская сторона также рассматривает возможность импорта части составляющих и доукомплектации украинскими составляющими. «В Украине есть отечественные производители, но никто не производит шасси, их все равно нужно импортировать. Поэтому мы рассматриваем вариант импорта шасси и доукомплектации тем оборудованием, которое производится в Украине», - сказал он.

Ю.МЕЛЬНИК добавил, что приобретенная техника будет передаваться сельскохозяйственным обслуживающим кооперативам, которые на протяжении 5-7 лет будут выплачивать стоимость этой техники. Он ожидает, что первые молоковозы и мини-заводы по переработке молока будут переданы кооперативам уже с сентября текущего года.

Кроме того, Ю.МЕЛЬНИК добавил, что на сегодня, по уточненным данным, в Украине менее 500 сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов.

Как сообщал УНИАН, 23 мая на совещании при участии сельских и поселковых председателей по вопросам социально-экономического развития сельских населенных пунктов премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство ведет переговоры с крупными японскими корпорациями о закупке молоковозов для развозки свежего молока от производителей жителям городов, а также небольших перерабатывающих комплексов для переработки молока.