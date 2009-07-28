В Тернопольской области планируют собрать 1,2 млн. т зерновых

В Тернопольской области в текущем году планируют собрать 1,15-1,2 млн. т зерновых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы облгосадминистрации по вопросам агропромышленного комплекса Петр ВОВЧУК во время пресс-конференции.

По его словам, это будет гораздо меньше, чем в прошлом году, когда в области собрали 1,6 млн. т зерна. “Но нынешние прогнозы тоже неплохие, ведь в предыдущие годы мы думали, как дотянуть до 1 млн. т урожая”, – добавил П.ВОВЧУК.

Он также отметил, что невзирая на то, что обеспеченность техникой на время жатв составила 98%, нагрузка на один комбайн составляет 92 га, чего вполне достаточно для своевременного сбора урожая. “Мы бы должны были собирать 15-16 тыс. га в день, теперь в последние дни больше всего собирали 10 тыс. га, а в целом – 5-6 тыс. га в связи с тем, что в отдельных районах падают дожди”, – объяснил П.ВОВЧУК.

По его данным, сбор зерновых обеспечивают 2828 зерноуборочных комбайнов, 490 жаток и 248 прессособирателей. При этом он подчеркнул, что уровень модернизации парка сельскохозяйственной техники в этом году значительно снизился. Так, если в прошлом году было приобретено 121 зерноуборочный комбайн, то в этом году – лишь 7.