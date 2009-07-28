На сертифицированных складах до 35% продовольственной пшеницы

Доля продовольственной пшеницы урожая 2009 г., поступившей на сертифицированные склады, сегодня составляет 35%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Государственной инспекции по контролю качества Василий МЕЛЬНИК сегодня во время агрофорума на тему: “Зерновой бизнес Украины: ценообразование эффективной системы сбыта”.

По его данным, по состоянию на 27 июля т.г. на сертифицированные зерновые склады поступило 6 млн. 135 тыс. тонн зерновых, в частности, 2 млн. 778 тыс. тонн пшеницы, 2 млн. 145 тыс. тонн ячменя, 21 тыс. тонн ржи. “Из этого зерна - 35% - зерно группы А (продовольственное). 11% - группа В (высокобелковое зерно), 54% - 6 класс (фуражное)”, - сообщил В.МЕЛЬНИК.

Он также привел статистику по регионам: Луганск – 57% продовольственного зерна, Херсон – 40%, Николаев – 42%, Одесса – лишь 18%, Харьков – 20%.

По данным В.МЕЛЬНИКА, средневзвешенное качество продовольственного зерна на сегодня такое: 11% - белок, 16% - клейковина, 751 г/л – натура, стекловидность – 38%, пораженность клопом-черепашкой – 4,4%.

В то же время В.МЕЛЬНИК отметил, что анализировали лишь сданное на элеваторы зерно, а «обычно начинают везти с худшего, а более качественное зерно держат на потом». “Думаю, что это не лучшее зерно, лучшее еще лежит”, - сказал он.

В.МЕЛЬНИК отметил, что качество зерна в этом году лучше, за исключением некоторых областей, поскольку из-за засушливой погоды пострадал Крым и юго-восточные области Украины.

Как сообщал УНИАН, Минагрополитики прогнозирует долю продовольственной пшеницы в урожае пшеницы 2009 г. на уровне 40%

В урожае 2008 года доля продовольственной пшеницы составляла около 30% общего объема этой культуры.