Ющенко поздравил хлеборобов Винницкой и Полтавской областей

19:05, 28 июля 2009
Агро
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С намолотом первого миллиона тонн зерновых

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил хлеборобов Винницкой области с намолотом первого миллиона тонн зерновых нового урожая.

В телеграмме главы государства на имя председателя Винницкой ОГА Александра ДОМБРОВСКОГО говорится: «Государство гордится вами и высоко ценит вклад каждого хлебороба в копилку нового урожая», – говорится в телеграмме Президента жителям области. 

Глава государства также Полтавской области с намолотом первого миллиона тонн зерновых нового урожая.

В телеграмме на имя председателя Полтавской облгосадминистрации Валерия АСАДЧЕВА сказано: «Этот успех является результатом вашего неутомимого труда, большого опыта и преданности призванию хлебороба. Благодарен вам за весомый вклад в общеукраинский каравай, за то, что своим трудом возрождаете славу Украины как житницы Европы», – отметил В.ЮЩЕНКО, обращаясь к аграриям Полтавской области. 

 

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