Аграрии Донецкой области приобрели 96 единиц сельхозтехники

В агропромышленном комплексе Донецкой области с начала текущего года приобрели 96 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 11,7 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминитрации. Согласно сообщению, в том числе сельхозпроизводители приобрели на условиях финансового лизинга: 3 зерноуборочных комбайна, трактор ХТЗ и 3 почвообрабатывающих агрегата на общую сумму около 3 млн. грн. Кроме того, на 6,5 млн. грн. заключены договора на поставку сельскохозяйственной техники разного агротехнического назначения.

Отмечается также, в области сегодня действует 14 ремонтных предприятий по восстановлению узлов и агрегатов, все предприятия входят в состав ассоциации «Сільгосптехніка». С начала текущего года этими ремонтными предприятиями были предоставлены услуги и реализованы запчасти на 18 млн. грн.