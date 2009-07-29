Шампанское из-за кризиса почти не покупают

Глобальный финансово-экономический кризис отразился на бизнесе крупнейшего в мире производителя шампанского - французского концерна LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), который объединяет компании-производители элитной косметики, парфюмерии, одежды и аксессуаров. Его прибыль от продажи шампанских вин Dom Perignon и Veuve Clicquot в первом полугодии 2009 года сократилась на 41 процент, сообщило агентство AP. Еще хуже обстоят дела с продажей украшений и дорогих часов. В этом сегменте компания понесла серьезные потери, заработав на 73 процента меньше. Всего чистая прибыль французского концерна сократилась на 23 процента и составила 687 миллионов евро, сообщает Немецкая волна.

Фирменную одежду продолжают покупать, несмотря на кризис

Причина столь неутешительных показателей, по мнению главы LVMH Бернара Арно, заключается в резком уменьшении объемов складских запасов товаров его концерна, сбываемых через третьи фирмы. Продажи товаров, сбытом которых занимается непосредственно LVMH, напротив, остались на прежнем уровне. А оборот и прибыль от продаж модной одежды и изделий из кожи, выпускаемых под марками Louis Vuitton, Givenchy и Marc Jakobs, в ближайшее время могут даже незначительно повыситься. В первые шесть месяцев этого года общий оборот концерна LVMH вырос на 0,2 процента, составив 7,81 миллиарда евро, тогда как его оперативная прибыль сократилась на 12 процентов - до 1,36 миллиарда евро.

И тем не менее, Бернар Арно настроен оптимистично. "Мы вступаем во второе полугодие с уверенностью в собственных силах", - заявил глава LVMH агентству AP. Хотя перспективы на весь год раскрывать не стал. В планах концерна - разработка новых товаров и открытие новых рынков, что, по мнению Арно, позволит обеспечить товарность производства.