Валовой сбор зерновых в Украине составит около 41,3 млн. тонн

По прогнозу Гидрометеоцентра, в Украине валовой сбор зерновых, зернобобовых и крупяных культур в 2009 г. составит около 41,3 млн. тонн. Такой прогноз озвучил 28 июля заместитель начальника Укргидрометеоцентра Анатолий Прокопенко, выступая на агрофоруме "Зерновой бизнес Украины", сообщает АПК-Информ.

По его словам, в степной зоне будет собрано 18 млн. тонн зерна, в Лесостепи - также 18 млн., в Полесье - 5,3 млн. тонн зерна.

Напомним, что в 2008 г. прогнозы Гидрометеоцентра оправдались (соответствие прогнозных и фактических данных) на 89%.

"Формирование урожая в 2009 г., в принципе, проходило при нормальных условиях. Однако засуха в апреле и в начале лета привела к снижению урожайности зерновых культур", - отметил А.Прокопенко.