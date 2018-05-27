Кол-центр премьера: звоните, Тимошенко вас услышит?..

Уже вторая за последнюю неделю "горячая телефонная линия" для простых украинцев прошла при участии премьер-министра Юлии Тимошенко. Первая – в Министерстве труда и соцполитики, вторая – вчера в «Укртелекоме» - для аграриев. Такие кол-центры стали в Украине в последнее время очень популярны, моду на них ввел киевский мэр. Судя по всему, правительство, запретив игорный бизнес, вероятно, решило организовать свою телефонную лотерею – кто дозвонился, тому и приз в виде решения проблем. Все бы хорошо, но исправить ситуацию глобально это вряд ли поможет. Подобные «линии» больше похожи на психотренинг – позвонил, пожаловался и вроде легче… Что же касается практической стороны этого мероприятия, то для работы подобных кол-центров, очевидно, выделяются из бюджета немалые средства - ведь и оборудование необходимо, и людям зарплату платить нужно.

Премьер-министр накануне предвыборной кампании не устояла перед соблазном облагодетельствовать своим «телефонным вниманием» аграриев и селян. Все-таки треть электората… Для воплощения затеи в жизнь организовали «горячую телефонную линию» для аграриев, на которой на звонки отвечала лично Юлия Владимировна. Вместе с ней на беседу с тружениками села пришла чуть ли не половина «мужей» Кабмина, чтобы тут же на месте, не отходя от трубки, премьер могла дать распоряжения во всеуслышание звонящих.

Начало работы «кол-центра» запланировали на 11 часов утра, и это «удовольствие» для аграриев должно было продлиться два часа. Понаблюдать за событием позвали прессу. Правда доступ в «телефонную кабинку» ограничили – впустили лишь телевизионных операторов с камерами – «для картинки». Остальные же довольствовались трансляцией процесса в отдельном кабинете.

У некоторых журналистов недопуск “к телу премьера” вызывал недовольство, мол, при других премьерах, которых принято считать менее демократичными, журналистов так не ограничивали, и в отдельную комнату не запирали. «Это, как если бы мы пришли в театр на спектакль, а нам сказали – идите домой и посмотрите его по телевизору», - прокомментировала одна из коллег по перу трансляцию происходящего в зале для прессы.

Юлия Владимировна была пунктуальна. Ровно в 11:00 она села в кресло и начала рассказ о том, как правительство улучшает жизнь аграриев, несколько раз отметив, что хочет, чтобы пресса это услышала. Особого энтузиазма среди журналистов ее слова не вызвали – премьер просто повторяла все ранее сказанное ею же. Повторенье – мать ученья… В течение всего монолога звонков от аграриев не поступало. Хотя нет, забыла сказать, за 10 минут до начала работы телефонной линии мужчина позвонил и поинтересовался, по этому ли телефону будет отвечать премьер-министр. Получив утвердительный ответ, он положил трубку.

Поскольку из зала для прессы задать вопрос премьер-министру было невозможно, журналисты начали активно разыскивать номер телефона той самой горячей линии, чтобы позвонить и от имени аграриев задать волнующие вопросы (8-800-507-30-90 - ред.). Проведя небольшое журналистское расследование, номер телефона найти удалось, а вот дозвониться по нему – нет. Оказалось, что "человеку из народа" услышать голос Юлии Тимошенко можно только «пройдя» оператора, то есть, довольно проблематично, так как, то сеть была перегружена, то все операторы заняты…

Через 15 минут первому аграрию удалось «прорваться». Звонила жительница Хмельницкой области. Жаловалась на Белогорский маслозавод, который закупал молоко у селян, а теперь не хочет за него расплачиваться. Голос премьера вместо командно-приказного, которым она отдавала распоряжения подчиненным, мгновенно стал эмоционально-участливым. Премьер пообещала – направим проверяющих и заставим вернуть деньги. Тут же зазвучал голос другой женщины, ее волновал вопрос возвращения задолженности по зарплате. Казалось, что звонили всем селом, а теперь трубку будут передавать друг другу. И в этом вопросе премьер пообещала разобраться и покарать виновных.

Про себя подумала - а кто проверит других таких же недобросовестных переработчиков и неплательщиков зарплат. Ведь дозвониться удалось далеко не всем, у кого есть проблемы. Вопрос, видимо, риторический…

Премьер просила звонящих оставлять номера телефонов, чтобы министры могли с ними связаться и направить команды специалистов для решения озвученных проблем. Несколько журналистов начали записывать телефонные номера, решив перезвонить через месяц и поинтересоваться у людей, как решаются их вопросы и решаются ли вообще.

Поручив разобраться в очередной проблеме министру аграрной политики Юрию Мельнику, Юлия Владимировна пообещала звонящему, что с ним свяжется лично министр. А как только звонящий положил трубку, премьер добавила, обращаясь к министру: «Юрий Федорович, только попробуйте не позвонить. Вы же не самоубийца…». Все это было сказано самым приятным голосом. Знаете, как это умеют некоторые женщины... По залу, где находились журналисты, прокатилась волна хохота.

В ходе “телефонной линии” поговорить с премьером смогло около двадцати человек. Спрашивали о том, что наболело – о пенсиях, о “тысяче Ощадбанка”, о госактах на землю… Совершенно очевидно – проблем в селе много, как и в Украине в целом, и у людей не осталось надежды их решить, кроме как стучать, звонить в самые верха. И “голоса вопиющих в пустыне” услышали. Хотя бы перед выборами…

Лилия Коваль (УНИАН)