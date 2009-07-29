Аграрный фонд отказался от спотовых закупок зерна

Аграрный фонд Украины отказался от спотовых закупок зерна в пользу залоговых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства.

«Аграрный фонд будет закупать зерно исключительно по залоговым ценам, чтобы у большинства сельскохозяйственных предприятий была возможность закупить зерно. Спотовые контракты мы не будем заключать, пока существует такая тревожная ситуация на рынке и идет снижение спекулянтами, которые скупают зерно, искусственное снижение цены на зерно», – сказала она.

Премьер-министр пояснила, что при залоговой процедуре закупки зерна предприятия смогут реализовать зерно по реальным ценам и вернуть государству залоговую сумму.

«В Аграрном фонде предусмотрен полный объем финансовых ресурсов для закупки зерна», – подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Также она сообщила, что сегодня на заседании правительства планируется утвердить решения об упрощении всех процедур закупки зерна в Аграрный фонд.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины постановлением №655 от 1 июля 2009 года «О формировании государственного продовольственного резерва в 2009 году» разрешил Аграрному фонду совершать в установленном порядке для формирования государственного продовольственного резерва закупку продовольственного зерна урожая 2009 года, не связанную с государственным ценовым регулированием.

В частности, согласно документу, фонду разрешается проводить закупку зерна по средневзвешенным ценам, которые сложились на протяжении трех последних торговых сессий на Аграрной бирже и сертифицированных ею аккредитованных товарных биржах, а в случае их уменьшения ниже уровня установленной минимальной цены – по минимальным ценам, установленным для объектов государственного ценового регулирования.