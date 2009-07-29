Прибыль концерна “Хлебпром» уменьшилась на 14%

В первом полугодии 2009 года чистая прибыль ОАО «Концерн Хлебпром», одного из крупнейших производителей хлебобулочной продукции, согласно консолидированным данным сократилась на 14% против аналогичного периода 2008 г. – с 3,7 млн. грн. до 3,2 млн. грн.

Такие данные УНИАН предоставила пресс-служба компании.

Сообщается, что в первом полугодии т.г. консолидированный товарооборот ОАО «Концерн Хлебпром» увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,6% - до 281,9 млн. грн. Валовая прибыль возросла на 72% по сравнению с первым полугодием 2008 г. - до 71,5 млн. грн. При этом валовая маржа за отчетный период составила 31%, а показатель EBIDTA - 40,7 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Концерн Хлебпром» является одним из крупнейших национальных производителей хлебобулочных изделий и объединяет хлебозаводы и комбинаты хлебопродуктов Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской и Черкасской областей.

Доля ОАО «Концерн Хлебпром» на национальном рынке хлебопродуктов на конец 2008 года оценивалась в 7,3%.