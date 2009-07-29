Кондитеская компания «Ярычив» увеличила продажи на 35%

В первом полугодии

Кондитерская компания «Ярычив» (Львовская обл.) в первом полугодии 2009 года увеличила реализацию продукции на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

В целом за первые шесть месяцев т.г. компания реализовала 5 тыс. тонн печенья ТМ «Yarych» и более 60 тонн тортов ТМ «Rozalini». При этом отмечается, что ежемесячное увеличение продаж продукции в первом полугодии в среднем составляло 5-7%.

Справка УНИАН. Фабрика по производству печенья в с. Старый Ярычев (Львовская обл.) основана в 1985 году. С 1998 она была присоединена к компании Nestlé S.A. после покупки последней контрольного пакета акций ЗАО «Свиточ». Фабрика выпускает мучную продукцию (печенье и крекеры).

В начале 2008 года компания Nestlé продала фабрику в с. Старый Ярычев компании ООО «МЛС». Согласно договору, компания «МСЛ» продолжит выпуск простого и шоколадного печенья, сладких и соленых крекеров, а также другой продукции компании под брендами «Nestlé» и «Свиточ» на протяжении по меньшей мере 2 лет.