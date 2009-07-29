Молокоперерабатывающее предприятие "Бершадьмолоко" увеличит уставный фонд почти в 7 раз, или на 8 млн. грн., - до 9,359 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в сообщении предприятия.

Планируется, что увеличение УФ будет произведено путем дополнительного выпуска 160 тыс. простых именных акций номинальной стоимостью 50 грн. каждая.

Размещение акций предполагается осуществить с 23 декабря 2009 по 20 января 2010 года, способ размещения акций – закрытый.

Целью увеличения уставного фонда предприятия является пополнение оборотных средств, которые планируется направить на производственную деятельность.

Справка УНИАН. ЗАО „Бершадьмолоко” (с. Флорино Бершадского р-на Винницкой обл.) основано в 1963 году. Мощности завода позволяют перерабатывать до 250 тонн молока в сутки. Предприятие производит молоко и молочные продукты, сливки, сметану, молоко пастеризованное, молоко снятое (обезжиренное), масло сливочное свежее, казеин (молочный), кефир, молоко сгущенное и сухое, молоко сухое роллерной сушки, молоко сухое вакуумной сушки, сыр, творог, сыр низкой жирности, корма, кормовые продукты для животных, заменители молока для животных. 30% своей продукции "Бершадьмолоко" экспортируется в страны СНГ.

76,87% акций ЗАО „Бершадьмолоко” владеет ООО Центрально-Европейская кондитерская компания, которая входит в группу "Концерна "Укрпроминвест".

В 2008 году "Бершадьмолоко" сократило прибыль на 89,5%, или на 8,774 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 1,029 млн. грн., увеличив чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на 21,16%, или на 31,141 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 178,326 млн. грн.