Еженедельный ОБЗОР аграрных рынков (от 28.07.09)

Обзор за неделю 20 - 26 июля

Пшеница

Минувшая неделя оказалась весьма неудачной для рынка зерновых культур. Стоимость сентябрьских фьючерсов на пшеницу потеряла более 5%, закрывшись в понедельник на уровне $5,20 ($191,18 за тонну). Главная причина роста - пересмотренный прогноз по урожаю озимой пшеницы в США, который в текущем сельскохозяйственном году может достигнуть 370 млн. бушелей, в то время как эксперты из Министерства Сельского Хозяйства США еще в начале июля прогнозировали на 10 млн. бушелей меньше. При этом по-прежнему отмечается слабый спрос на американское зерно. На неделе, закончившейся 9 июля, общий объем экспортных поставок пшеницы из США составил 5,4 млн. тонн, что почти вдвое ниже аналогичных показателей прошлого года. Таким образом, фундаментальные факторы весьма негативно отражаются на динамике цен. При этом технически сентябрьский фьючерс имеет серьезную поддержку на уровне $5,15 за бушель.

Кукуруза

Фьючерсы на кукурузу продолжают торговаться вблизи многомесячных минимумов. На закрытии торговой сессии понедельника сентябрьский контракт стоил $3,22 за бушель ($126,77 за тонну). Причины традиционны – слабый спрос и прогнозируемые высокие объемы урожая. В этом году ожидается, что производство зерна в США составит 312,2 млн. тонн, что на 1,6% больше прошлогодних значений. Между тем, объем урожая в Аргентине (второй в мире экспортер кукурузы) может сократиться в этом с/х году на 40%. В целом, дальнейшая ценовая динамика по фьючерсам достаточно неопределенная, ближайшее сопротивление находится на уровне $3,3 за бушель.

Свинина

Цены на свинину на минувшей неделе упали почти на 10%, достигнув уровня $0,586 за фунт ($1430 за тонну). Спрос со стороны мясоперерабатывающих фабрик продолжает падать. В настоящее время американские производители перерабатывают свиней на 7%-11% меньше, чем в прошлом году. К тому же продолжает сокращаться потребительская активность. На фоне опасений возможным заражением вирусом H1N1, покупатели предпочитают свинине другие виды мяса. Как итог, запасы свинины на складах достигают рекордных уровней, приближаясь к отметке 600 млн. фунтов. На этом фоне рост фьючерсов представляется весьма затруднительным, между тем имеется сильная поддержка на уровне $0,575 за фунт.

Обзор предоставлен Калита-Финанс